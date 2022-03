Sezon wypalania traw w powiecie legnickim wystartował z impetem. Co za to grozi? Anna Ickiewicz, Konrad Bałajewicz

Legniccy strażacy mają coraz więcej wezwań związanych z pożarami traw na łąkach i rolnych nieużytków. Prymitywny sposób pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności na polach wywodzi się jeszcze z XII wieku, tzw. dwupolówki, czyli systemie naprzemiennej uprawy pól. Wraz z rozwojem technologii i kultury, ten przeszedł już dawno do lamusa. Co więcej, wypalanie traw to proceder niebezpieczny i nielegalny.