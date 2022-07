Sezon ogórkowy w pełni. Jedliście ogórki w chili? Podajemy przepis. Są fantastyczne!

Sezon ogórkowy w pełni. Kisimy, konserwujemy, przerabiamy. Mamy dla Was przepis na fantastyczne ogórki w zalewie chili. Jedliście już? Jeśli nie to serdecznie polecamy. Są bardzo proste do zrobienia i genialne w zimie jako dodatek do obiadu lub kanapek. Przepis znajdziecie pod zdjęciami.