Ścieżki rowerowe do 36 km od Legnicy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 października?

Trasy rowerowe z Legnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Legnicy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 956 m

Suma zjazdów: 1 937 m

Trasę dla rowerzystów z Legnicy poleca Wielogorski

Trasa urozmaicona, w pierwszej części drogami polnymi i leśnymi szutrami, potem asfaltem.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 0,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 26 m

Suma zjazdów: 7 m