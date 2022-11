Rynek w Legnicy na zdjęciach z początku XX wieku. Tak wyglądało serce miasta ponad 100 lat temu! Jak wiele się zmieniło? Klaudia Korfanty

Zabieramy Was w podróż w czasie 100 lat wstecz! Zebraliśmy w galerii przedwojenne zdjęcia legnickiego Rynku. Widać na nich wiele pięknych kamienic, które nie przetrwały do czasów dzisiejszych. Tory tramwajowe, dorożki, specyficzny dla tamtych lat ubiór, dawne sklepy i lokale... Jak wiele się zmieniło! Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii.