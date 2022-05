Ruszył III etap budowy zbiorczej drogi południowej w Legnicy, zaczęto wycinać drzewa

Zakres inwestycji realizowany z podziałem na trzy części, obejmuje m.in.:

Część 1

Budowę nowej drogi o parametrach klasy Z na odcinkach: od ul. Bystrej do ronda przy ul. Radosnej włącznie i drogi północ - południe od ronda przy ul. Radosnej do ronda przy ul. Piłsudskiego/Koskowickiej.

Budowę drogi klasy L północ – południe, od ronda przy ul. Myrka do ronda przy ul. Radosnej.

Przebudowę ul. Sportowców i ul. Bystrej wraz z parkingami.

Część 2

Przebudowę ul. Sudeckiej od ronda przy tej ulicy do ronda przy ul. Sikorskiego włącznie.

Część 3

Przebudowę ul. Okrężnej od al. Rzeczypospolitej do ul. Bystrej i budowę nowego odcinka drogi klasy Z od ronda przy ul. Radosnej do ronda przy ul. Sudeckiej.

W ramach tej inwestycji powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, sieci wodociągowe i inne. Jednym z najpoważniejszych zadań będzie budowa wiaduktu nad torami PKP.