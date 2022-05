Rumore, Synthetic Blast i Cynamonowy Ogród na podium Przeglądu Kapel Rockowych 2022 w Legnicy

Poznaliśmy laureatów Przeglądu Kapel Rockowych 2022

Legnicki Przegląd Kapel Rockowych po trzech długich latach powrócił w swojej tradycyjnej, konkursowej formie!

Jury w składzie Marcin Andrzejewski, Tomek "Galik" Gala, Stefan Melcer, Michał Przechera i Marek Szpyra podjęło niełatwy wybór. Dwa pierwsze miejsca ex æquo oraz nagrodę finansową w wysokości 1500 złotych zdobyły kapele reprezentujące całkowicie odmienne formy gitarowego grania. Rumore to klasyczne rock′n′rollowe power trio - eksplodująca punkową energią grupa z Cieszyna to zresztą jedyny przeglądowy zespół, który w tym roku wystąpił w klasycznej konfiguracji gitara-bas-perkusja. Krakowski Synthetic Blast odkrywa natomiast rejony nowoczesnego, melodyjnego metalu, dźwięki dobarwiając efektownym image′em przywołujący na myśl teatr Alice′a Coopera czy Kinga Diamonda.

Drugie miejsce i tysiąc złotych przypadło zaś przedstawicielom gospodarzy - Cynamonowy Ogród w odświeżonym składzie zabrzmiał dojrzale i powinniśmy się tylko cieszyć, że mamy w mieście taką fajną kapelę! Warto nadmienić, że pierwsza, wyróżniona trójka zaprezentowała niezwykle wyrównany poziom, a o rozmieszczeniu miejsc na podium zadecydowały dosłownie ułamki punktów.

Źródło: LCK