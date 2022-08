Ruiny pałacu w Pątnowie koło Legnicy na Dolnym Śląsku. Tajemnicza budowla ukryta w środku lasu robi ogromne wrażenie! [ZDJĘCIA]

Obecność zamków i pałaców to nieodłączna cecha Dolnego Śląska. Jedne są znane, popularne, w świetnym, wciąż udoskonalanym stanie, jednak zdecydowana większość to ukryte ruiny, o których mało kto wie lub pamięta. Przedstawiamy Wam właśnie taki obiekt - opuszczony pałac w Pątnowie pod Legnicą. Przeczytajcie poniżej o historii tego miejsca oraz zobaczcie zdjęcia w galerii, również archiwalne!

Pałac w Pątnowie - jak dojechać?

Pątnów to maleńka wieś należąca do gminy Chojnów, w powiecie legnickim. Od samej Legnicy dzieli ją ok. 13 km. Została założona w XIV wieku. Wydawałoby się, że wieś nie wyróżnia się niczym szczególnym, jednak ukrywa ona dwa skarby - wpisane na listę zabytków do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Mowa o kościele oraz zespole pałacowym.

Pałac w Pątnowie pod Legnicą - cechy charakterystyczne

Pałac w Pątnowie to obiekt klasycystyczny, obecnie w ruinie. Został zbudowany w XVIII wieku. Znajduje się w Pawlikowicach, przysiółku wsi Pątnów. Żeby go odnaleźć musimy zanurzyć się w las, będący dawniej parkiem w stylu angielskim. Nie jest trudno dostępny, choć, jak to często bywa, przyroda powoli bierze go w swoje władanie. Samo wejście do ruiny jest utrudnione i niebezpieczne, obiekt w każdej chwili grozi zawaleniem. Typowo klasycystyczna budowla, nawet w formie zachowanych ruin stwarza piorunujące wrażenie.

Dawniej nakryty dachem czterospadowym. Wysokie okna. W centralnej części elewacji portyk z sześcioma kolumnami jońskimi zwieńczony tympanonem. Zachowany ogród jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park angielski; a w nim 180-letnie pomnikowe: sosna wejmutka, klon jawor, dęby szypułkowe, buki pospolite, lipy i platany.

Pałac w Pątnowie pod Legnicą - historia

Pałac powstał w XVIII wieku z polecenia Ernesta Wolfganga von Rothkircha und Tracha. Zbudowano go w stylu klasycystycznym, inspirując się architekturą i kulturą starożytnej Grecji. To, co zachwyca najbardziej to zachowany wspaniały portyk kolumnowy, niewidoczny od strony drogi. Joński portyk z sześcioma kolumnami cudem ocalał do czasów obecnych i wciąż świadczy o świetności niegdyś ogromnego budynku. Dopełnieniem portyku był taras i wysokie schody, które niestety zostały już dawno rozkradzione (zobacz je na archiwalnych zdjęciach w naszej galerii).