Rozpoczęła się Legnicka Jesień Miedziana, czyli sztandarowa impreza Towarzystwa Miłośników Legnicy. Zobacz program!

Towarzystwo Miłośników Legnicy ogłasza XII edycję cyklicznej imprezy “Legnicka Jesień Miedziana”. W ramach wydarzenia w sobotę 15 października 2022 r. odbędzie się Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych, czyli FLOP. Rozpocznie się o godzinie 14:00 pod fontanną Neptuna, skąd wystartuje FLOP Parada ulicą Najświętszej Marii Panny pod kościół Mariacki. Tradycyjnie legnickie organizacje pozarządowe zapozują do wspólnego zdjęcia, po czym impreza przeniesie się do Galerii Piastów. Tam poszczególne organizacje zaprezentują swoją działalność.

Oprócz FLOP, Towarzystwo Miłośników Legnicy zachęca do wzięcia udziału w konkursie poetyckim i plastycznym (dla dzieci) – temat prac: „Kolory legnickiej jesieni”. Przyjmowanie prac do 30 listopada, ogłoszenie wyników – 20 grudnia. Wiersze należy wysyłać mailowo na adres [email protected], natomiast prace plastyczne dostarczyć osobiście do siedziby TML (Rynek 5/6). Wszelkie dodatkowe informacje oraz regulamin na stronie organizatora pro.legnica.pl.