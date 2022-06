Rowerem do 36 km od Legnicy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Legnicy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Legnicy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 129,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 402 m

Suma podjazdów: 1 937 m

Suma zjazdów: 1 914 m

Trasę rowerową mieszkańcom Legnicy poleca Pschemoo

Szosowa trasa przez 3 rejony w okolicy Jeleniej Góry.

W skrócie Rudawy, Kaczawy i Chełmy w tym ostatnim rejonie asfaly są najsłabszej jakości, ale za to widoki rekompensują wszystko.

Trasa wymagająca patrząc na ilośc przewyższeń 1900 UP sprawia, że ostatnie podjazdy w okolicy Łysej Góry już bolą.