Rowerem do 36 km od Legnicy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Legnicy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dystans: 223,08 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 548 m

Suma podjazdów: 4 363 m

Suma zjazdów: 4 379 m Crisboon poleca trasę mieszkańcom Legnicy 3-dniowa trasa z Jeleniej Góry do Kłodzka przez Góry Stołowe z przejazdem wokół Skalnego Miasta i przez Ściany Broumowskie (Czechy).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Środa Śląska - Kąty Wrocławskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 956 m

Suma zjazdów: 1 937 m Wielogorski poleca trasę mieszkańcom Legnicy

Trasa urozmaicona, w pierwszej części drogami polnymi i leśnymi szutrami, potem asfaltem.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Droga do Karpacza i... zero samochodów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,06 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 508 m

Suma podjazdów: 1 353 m

Suma zjazdów: 1 382 m Trasę rowerową mieszkańcom Legnicy poleca Razmich Dzisiaj proponuję ciekawą trasę z Jeleniej Góry do Karpacza. Jechałem rowerem górskim, bo niektóre odcinki przebiegają przez las i drogami szutrowymi bądź kamienistymi. Zaletą tej trasy jest to, że unikamy kontaktów z wszechobecnymi samochodami!!!

Opis: Wyjeżdżamy z Jeleniej Góry i kierujemy się ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Obwodnicy Północnej do Maciejowej, a dalej (po przecięciu ruchliwej drogi ) przez lasek do Dąbrowicy. Następnie do Wojanowa i Bobrowa. Dalej przez las - u stóp Sokolików do Karpnik, Bukowca i początku Kowar. Po raz kolejny przecinamy ruchliwa szosę (Jelenia Góra - Kamienna Góra) i przez Ciszycę jedziemy przez pola do Miłkowa. Stamtąd przez las do Karpacza. Uwaga stromy podjazd!

W samym Karpaczu również jedziemy stromą wąską asfaltówką (czasem gładką kostką). Tak to wygląda aż do Karpacza Górnego. W mojej ocenie trasa trudna. Jednak omijamy centrum Karpacza, co jest zaletą w przypadku jazdy o charakterze sportowym. Powrót do Jeleniej Góry przez Sosnówkę i Staniszów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Bolkowa DOT136 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 441 m Trasę rowerową mieszkańcom Legnicy poleca Dolnoslaska_OT Piękna pętla poprowadzona w pofałdowanym terenie, wschodniego grzbietu Gór Kaczawskich. W większości po równych i pustych drogach asfaltowych. Prawie w całości po otwartym terenie. Nie oznaczona w terenie. Opis zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 420 m przewyższenia przy 19 km każe nam zaliczyć ją do lekkiego mtb (jakkolwiek drogi są łatwe).

Bolków - Pastewnik (0-6,4 km) Czyli podjazd. Zaczynamy na rynku w Bolkowie, za miastem wjeżdżamy spokojnym asfaltem między pola. Towarzyszą nam widoki na zarośnięte lasem Góry Wałbrzyskie (na wschód). Przed sobą mamy grzbiety Gór Kaczawskich miedzy które jedziemy. Czeka nas dłuższy podjazd (regularne 8%), mocno zniszczonym asfaltem w lesie. Pod koniec jest nawet 12%.

Pastewnik- Płonina (6,4-10,5 km) Wyłaniamy się z lasu, to najwyższy punkt pętli. Odtąd czeka nas głównie zjazd. Widoki, na lewą stronę, na Rudawy Janowickie i Karkonosze są rewelacyjne. W Płoninie mijamy odbudowywany Zamek Niesytno, który po remoncie stanie się dużą atrakcją trasy. Płonina - Bolków (10,5-19,3 km) Teraz zjazd wygodnym asfaltem przez Góry Kaczawskie. W Raciborowicach skręcamy na drogę polną, gdzie znów towarzyszą nam piękne "okoliczności". Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Zamków Piastowskich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 115,52 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 408 m

Suma podjazdów: 1 087 m

Suma zjazdów: 1 077 m Rowerzystom z Legnicy trasę poleca Polskie_Szlaki_Tematyczne

Szlak Zamków Piastowskich jest szlakiem pieszym, turystycznym. Oznakowany jest kolorem zielonym. Zaczyna się przy zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, prowadzi m.in. przez zamek Książ, zamek w Bolkowie, zamek Bolczów, Jelenią Górę, Wleń i kończy się na zamku Grodziec. Wyprawę szlakiem Zamków Piastowskich proponuje się podzielić na 6 odcinków. Odcinek 1 – 25 km: Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim - Lubiechów (15 km) – Stary Książ (Zamek) (18 km) – Zamek Książ (21 km) – Zamek Cisy (25 km); Odcinek 2 – 26 km: Zamek Cisy – Kłaczyna (41 km) – Zamek Świny (48 km) - Zamek Bolków (48 km) – Bolków (51 km); Odcinek 3 – 26 km: Bolków – Płonina (Zamek Niesytno) (60 km) – Zamek Bolczów (72 km) – Schronisko Szwajcarka (77 km);

Odcinek 4 – 22 km:

Schronisko Szwajcarka – Zamek Sokolec (78 km) – Sokolikowa Przełęcz (78 km) – Wojanów (Pałac) (82 km) – Jelenia Góra (95 km) – Siedlęcin (Schronisko Perła Zachodu) (99 km); Odcinek 5 – 23 km: Siedlęcin (Schronisko Perła Zachodu) – Siedlęcin (Wieża Mieszkalna) (103 km) – zapora Jeziora Pilchowickiego (107 km) – Zamek Wleń (120 km) – Wleń (rynek) (122 km); Odcinek 6 – 24 km: Wleń (rynek) – Ostrzyca (130 km) – Zamek Grodziec (146 km). Możliwe jest przebycie szlaku rowerem – znaczna część opisywanego szlaku (od zamku Grodno do Pilchowic za Wleniem) pokrywa się z: Euroregionalnym Turystycznym Szlakiem Rowerowym „DOLINA BOBRU" ER-6;

Europejskim Szlakiem Długodystansowym E3.

Szlaki rowerowe poprowadzone są także wokół zamku Grodziec. Szlak można przebyć również samochodem. Długość całkowita szlaku: 150,8 km:

Odcinek 1: Zamek Grodno – Zamek Cisy 28,1 km, droga nr 383, ul. 11 Listopada, ul. Wrocławska

Odcinek 2: Kłaczyna – Niesytno 34km (62,1km), droga nr 34 i nr 5

Odcinek 3: Bolczów – Sokolec 15,4km (77,5km), droga nr 328 i nr 3

Odcinek 4: Siedlęcin – Zamek Grodziec 73,3 km (150,8 km), droga nr 297 Możliwość przebycia szlaku Szlak można przebyć samochodem, rowerem lub pieszo.

Nawiguj

