Rowerem do 36 km od Legnicy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Wycieczki rowerowe z Legnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Legnicy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Legnicy ma być 7°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Legnicy ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Zamków Piastowskich

Stopień trudności: 1

Dystans: 115,52 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 408 m

Suma podjazdów: 1 087 m

Suma zjazdów: 1 077 m

Rowerzystom z Legnicy trasę poleca Polskie_Szlaki_Tematyczne

Szlak Zamków Piastowskich jest szlakiem pieszym, turystycznym. Oznakowany jest kolorem zielonym. Zaczyna się przy zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, prowadzi m.in. przez zamek Książ, zamek w Bolkowie, zamek Bolczów, Jelenią Górę, Wleń i kończy się na zamku Grodziec.