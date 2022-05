Restauracja "Katedralna" w Legnicy. Dzisiaj została otwarta, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Na Placu Katedralnym 6 w Legnicy powstała nowa restauracja, została nazwana "Katedralna", jest to budynek gdzie wcześniej była katedralna plebania. Nową restauracje prowadzi małżeństwo Ewelina i Paweł Kupiec, czynna jest we wszystkie dni tygodnia od godziny 12 do 20, a tak naprawdę do ostatniego klienta, powiedziała nam pani Ewelina. Menu restauracji będzie dostosowywane do sezonu, dodała pani Ewelina Kupiec.