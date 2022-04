Repertuar Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na maj. Co będzie grane na teatralnej scenie? Zobacz! [MAJ 2022]

1 maja, (niedziela) godz. 14.30 i 16.00

ROK NA ZIEMI

Cztery pory roku – spektakl dla najmłodszych (1 – 4 lata) Przedstawienie, którego adresatami są najmłodsi widzowie oraz ich rodzice. Prezentujemy im uniwersalną, oddziałującą na wszystkie zmysły opowieść o zmieniających się porach roku i powracającym cyklu życia. Widzowie siedzą w środku sceny, której rzeczywistość otacza ich barwami i dźwiękami, nie przytłaczając, lecz ożywiając wyobraźnię i wciągając do wspólnej zabawy. Twórcy z wielkim wyczuciem wyczarowują przed publicznością atrakcyjny świat przedmiotów, magicznych efektów wizualnych i granych na żywo dźwięków, które mogą naśladować zarówno krople deszczu, jak i brazylijską sambę. Aby utrzymać uwagę małych widzów, teatr sięga po różne środki, łącznie z multimediami i czarami (scenograf Szymon Antoniak – udany debiut). Najfajniejsza jest chyba karuzela. Karuzela w teatrze? No właśnie! Takie cuda! […] Rytmicznemu, pociętemu na kawałki językowi towarzyszy równie pomysłowa muzyka [...] Objawów znudzenia, choćby najmniejszych, nie zauważyłem. Chyba było przeciwnie: zaskoczenie, że czas płynie tak szybko. Niektórzy nie chcieli wychodzić z teatru i już po opadnięciu kurtyny rwali się się do bitwy na poduszki. W teatrze? No właśnie! Piotr Kanikowski, 24legnica.pl

6 maja (piątek), godz 18.00 MODRZEJEWSKA CZYTA UKRAINĘ – SPOTKANIE ZE WSPÓŁCZESNĄ LITERATURĄ UKRAIŃSKĄ

Goście: Wojciech Szot, Marcin Gaczkowski Wojciech Szot – dziennikarz, krytyk literacki, bloger, z wykształcenia kulturoznawca. W 2020 roku zadebiutował jako reportażysta biografią “Panna doktór Sadowska” (Wydawnictwo Dowody na Istnienie). Prowadzi blog „Zdaniem Szota”, na którym pisze głównie o polskiej prozie i reportażu. Moderuje dyskusje i debaty na tematy literackie – współpracował m.in. z Festiwalem Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie czy Festiwalem Miłosza w Krakowie. Marcin Gaczkowski – literaturoznawca, tłumacz z ukraińskiego i rosyjskiego, historyk, nauczyciel akademicki zatrudniony w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem prac naukowych dotyczących kultury i literatury ukraińskiej. Jako tłumacz i moderator współpracował m.in. z Festiwalem Góry Literatury i Festiwalem Kultury Pogranicza „Folkowisko”. Przekładał na polski m.in. poezje Wasyla Stusa, Jurija Zawadskiego i Myrosława Łajuka. Tłumaczone przez niego powieści Tani Malarczuk, Petra Jacenki i Wołodymyra Rafiejenki (wspólnie z Anną Ursulenko) były nominowane do Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”. Tematem pierwszego spotkania z cyklu będzie omówienie obrazu współczesnej literatury ukraińskiej na tle obecnej sytuacji politycznej. Rozmowie towarzyszyć będą fragmenty eseju Oksany Zabużko „Do polskiego czytelnika” z jej książki „Planeta piołun”. Art Cafe Modjeska

7 maja (sobota), godzina 18.00 67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI – ELIMINACJE REJONOWE Drugi etap konkursu, w którym rywalizują zwycięzcy eliminacji miejskich. Zmagania znów odbędą się w czterech turniejach: recytatorskim, „wywiedzionego ze słowa”, teatru jednego aktora i poezji śpiewanej. W tym roku organizatorzy – Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz domy i ośrodki kultury w całym kraju – zwracają szczególną uwagę na dziedzictwo polskich romantyków w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. „Wracajmy do romantyków, wracajmy i szukajmy na własną rękę tekstów spoza kanonu, a wtedy czekają nas niezwykłe odkrycia. Piękno Młodości, Czystość Młodości, Mądrość Młodości” - zachęca w słowie do uczestników i widzów literaturoznawca prof. Krzysztof Mrowcewicz.

8 maja (niedziela), godzina 19.00– PREMIERA

15 maja (niedziela) godzina 19.00 PUSTE MIASTO

Dejan Dukovski przekład: Dorota Jovanka Cirlić

reżyseria: Weronika Maria Kuśmider

scenografia: Alexander Moriceau

kostiumy: Justyna Tuchorska

reżyseria dźwięku: Szymon Orfin

występują: Bartosz Bulanda, Mateusz Krzyk Dejan Dukovski (ur. 1969) to najbardziej znany dziś macedoński dramatopisarz i scenarzysta, tłumaczony na wiele języków, wystawiany na ponad stu scenach na całym świecie. Według jego najsłynniejszej sztuki „Beczka prochu” (1994), granej również w Polsce, serbski reżyser Goran Paskaljević nakręcił głośny film fabularny, który zdobył m.in. Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej FIPRESCI na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Napisanym ponad dekadę później „Pustym miastem” autor wraca do tematyki wojennej. W opustoszałym mieście spotyka się dwóch braci, uciekinierów z wrogich sobie armii. Nie widzieli się od lat. Przemierzają ulice miasta-widma, rozmawiają o minionym życiu. Nie wiemy, czy mówią sobie prawdę, nie wiemy nawet, czy w ogóle są realni. „Puste miasto” to sztuka o absurdzie wojny, gdziekolwiek i kiedykolwiek by się nie działa. Legnickie przedstawienie „Pustego miasta” będzie polską prapremierą tej sztuki, a także pierwszym owocem współpracy Teatru Modrzejewskiej z warszawską Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza. Studenci reżyserii z tej uczelni będą przygotowywać na legnickiej scenie swoje spektakle dyplomowe. Spektakl gramy także: 10 maja (wtorek), godzina 11.00

12 maja (czwartek), godzina 18.00 KAWIARENKA OBYWATELSKA

Legnica dla Ukrainy – Ukraina dla Legnicy? Legniczanie od pierwszej chwili po napaści Putina na Ukrainę zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Punkty zbiórki, masowo przekazywane dary, udostępnianie mieszkań, wydarzenia kulturalne połączone ze zbiórkami to jedne z wielu inicjatyw oddolnych prowadzonych przez mieszkańców naszego miasta na rzecz ofiar wojny. W pomoc włączyły się także samorządy, angażując swoje urzędy, spółki i narzędzia dostępne dla administracji. Nie jest znana dokładna liczba uchodźców z Ukrainy, którzy nadal uciekają przed wojną i śmiercią; szacuje się, że przekroczyła 2,6 mln osób. Wiadomo jednak, że pomoc systemowa jest po prostu nie tylko porywem serca, ale i obowiązkiem Polski i Europy, której granic przecież broni Ukraina. Jak wygląda sytuacja uchodźców w Legnicy, gdzie i jak uzyskać pomoc i niezbędne informacje, skąd w nas ta siła i wola pomocy? O tym i o innych zagadnieniach porozmawiamy m.in. z Jerzym Pawliszczym, przewodniczącym legnickiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

13, 14, 20 i 21 maja (piątek, sobota), godzina 19.00 HAMLET, KSIĄŻĘ DANII

William Szekspir premiera 2018, Scena na Nowym Świecie Nowa wersja inscenizacji, która stanowiła bardzo ważny etap w rozwoju legnickiej sceny. Była to pierwsza próba wykorzystania przestrzeni Sceny na Nowym Świecie, której ruina unaocznia widzom duchową nędzę gnijącego królestwa Danii. Była to również udana – zresztą nie pierwsza – próba udowodnienia, że o sprawach lokalnych, bliskich publiczności da się opowiadać nie tylko lokalnymi historiami, miejskimi legendami i anegdotami wziętymi z historii, ale także dziełem artystycznym z najbardziej żelaznego kanonu. Zachowując urok pierwotnego przedstawienia, nowy legnicki „Hamlet” daje dowód dojrzałości i kunsztu całego zespołu. Ulokowanie akcji [...] w piachu, na podestach wokół obdrapanych ścian, sprawia, że tragizm tego świata wybrzmiewa jeszcze mocniej. Oglądamy rzeczywistość całkowitego rozpadu, w którym bohaterowie mocują się zarówno między sobą, jak i z samymi sobą o ostatnią możliwość zdobycia władzy. Mroczny, wizualnie przytłaczający układ sceniczny sprawia, że wszystkie dramaty postaci wybrzmiewają mocniej i głośniej. Momenty emocjonalnych zrywów Hamleta – wybuchy jego złości i frustracji – są skorelowane z drapieżną scenografią pełną ognia, jak również z dynamiczną choreografią z walką na miecze [...] to jedna z bardziej widowiskowych realizacji legnickiego teatru, którą można podziwiać nie tylko ze względu na wizualne efekty. Agata Iżykowska, Teatralia Spektakl gramy także17, 18, 19 maja (wtorek, środa, czwartek) o 11.00

15 maja (niedziela), godzina 15.00 ODLOTOWE PIEKARY

Akcja artystyczno-społeczna Odlotowe Piekary to wydarzenie plenerowe dla mieszkańców tego osiedla, przygotowane przez Międzypokoleniowy Przystanek Improwizacji Teatralnych – punkt działający w ramach projektu Przystanek Piekary, prowadzony przez Joannę Gonschorek i Katarzynę Kaźmierczak. Założeniem akcji jest zaproszenie mieszkańców – całych rodzin – do wspólnej zabawy w przestrzeni, w której żyją. Zabawa będzie miała charakter edukacyjny i integracyjny. Wspólnie będziemy mogli się przekonać, jak wielki wpływ mogą mieć mieszkańcy na wygląd i ekologię swojego środowiska – osiedla – i jak wiele mogą razem zrobić. Wolontariusze w kostiumach owadów będą uczyć o tym, jak ważną rolę odgrywają te maleńkie stworzenia w naszym ekosystemie – zarówno na wsi, jak i w miastach. Będzie wspólne śpiewanie, sadzenie roślin, parada, zbieranie śmieci, rysowanie po asfalcie, tworzenie kostiumu, budowanie domków dla owadów... Krótko mówiąc, będzie się działo!

18 maja (środa), godzina 18.00 TEATR, JAKIEGO NIE ZNASZ

Inspicjent czy rekwizytor? Rozmowa zakulisowa Jaka jest rola rekwizytora – dyktatora drobiazgu? Kim jest inspicjent – koordynator całego spektaklu? W kolejnej odsłonie cyklu „Teatr, jakiego nie znasz” spotkamy się z Jolantą Naczyńską, która w swojej zakulisowej pracy w Teatrze Modrzejewskiej łączy obie te role. Która z nich jest jej bliższa? Czy praca w teatrze to również pasja?

19 maja (czwartek), godzina 18.00 MODRZEJEWSKA DOM OTWARTY – WARSZAWA RYSUJE SKOPJE

Promocja książki Kingi Nettmann-Multanowskiej Rankiem 26 lipca 1963 roku miasto Skopje, stolicę Socjalistycznej Republiki Macedonii (dziś Republiki Macedonii Północnej), nawiedza potężne trzęsienie ziemi. Zniszczeniu ulega trzy czwarte budynków, pod gruzami ginie ponad tysiąc osób. Do dotkniętego katastrofą miasta płynie pomoc z całego świata – w tym również z Polski. Nie ogranicza się ona do działań doraźnych. Zespół polskich architektów opracowuje plan odbudowy macedońskiej stolicy, współpracując z międzynarodowymi sławami w tej dziedzinie. Polscy artyści przekazują miastu swoje dzieła. Kinga Nettmann-Multanowskiej złożyła swój reportaż z rozmów z tymi ludźmi, wzbogacając ją bogatym i unikalnym materiałem archiwalnym – zdjęciami, pamiętnikami, listami, dokumentami – oraz macedońską poezją. Fascynująca, wielowątkowa książka. Jest wyrazem pasji i kompetencji autorki, która pisząc o misji warszawskich urbanistów w Skopje i o losach Macedonii Północnej, odkrywa zapomnianą solidarność Polaków z Macedończykami, więź Polski z Bałkanami. Ta piękna publikacja ma jeszcze jeden zasadniczy wymiar: ukazuje europejskie dziedzictwo poprzez palimpsest Skopje – miejsca spotkań chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i ateistycznego humanizmu. Skopje to też nasz los, nasza Europa. Skopje to my! Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Art Cafe Modjeska

22 maja (niedziela), godzina 19.00 MODRZEJEWSKA SZUKA KOMEDII – Czytanie performatywne Słomkowy kapelusz Eugène Labiche

adaptacja: Julian Tuwim

reżyseria: Łukasz Kos Eugène Labiche (1815 – 1888) w młodzieńczych latach próbował sił jako prozaik, ale gdy jego debiutancka powieść doprowadziła wydawcę do bankructwa, przerzucił się na pisanie komedii teatralnych ze śpiewanymi kupletami. Szło mu nieźle, prawdziwą eksplozję popularności przeżył jednak dopiero wówczas, gdy zaczął tworzyć w duecie z poetą Marc-Michelem. Wspólnie – a często w trio z innymi dramatopisarzami – napisali kilkadziesiąt fars, z których zaśmiewał się cały Paryż. Najsłynniejszym dziełem duetu jest właśnie „Słomkowy kapelusz” (1851), uznany za arcydzieło gatunku (nazywany niekiedy „Hamletem Labiche'a”), grany do dziś na całym świecie, przerabiany na scenariusze filmowe, musicale, operetki i słuchowiska. Inscenizację „Słomkowego kapelusza” mają na koncie tacy reżyserzy jak Orson Welles, a w Polsce Jerzy Gruza, Piotr Cieplak, a nawet Andrzej Wajda (którego asystentem na scenie krakowskiego Teatru Starego był wówczas – w 1998 roku – student reżyserii Łukasz Kos). Fenomenowi tej „arcykomedii” poświęcili eseje wielcy myśliciele: Henri Bergson i Claude Lévi-Strauss. „Słomkowy kapelusz” w reżyserii Łukasza Kosa będzie ostatnią sztuką prezentowaną w cyklu „Modrzejewska szuka komedii”.

24 i 25 maja (wtorek, środa), godzina 11.00 GOLEC czyli... taka bajka... że ten tego... możesz być kim chcesz, kolego! Paweł Wolak i Katarzyna Dworak (PiK) premiera 2 kwietnia 2022 r., Scena Gadzickiego grają na żywo: Marta Sochal-Matuszyk (skrzypce) i Katarzyna Czapla (skrzypce) Golec to wierszowana bajka o mało znanym stworzeniu: golcu piaskowym, ślepym i prawie zupełnie bezwłosym afrykańskim gryzoniu żyjącym pod ziemią. Podobnie jak pszczoły, golce żyją w koloniach i tak jak u pszczół każdy osobnik od chwili narodzin ma ściśle przypisaną rolę w społeczności. Bohater naszej opowieści jest jednak inny, ma marzenia – chce się uczyć, podróżować, poznawać świat. Opuszcza więc gniazdo i w towarzystwie przyjaciela, którym jest mucha imieniem Misza, wyrusza w podróż swojego życia. Trafia w końcu do szkoły i choć nie zawsze jego droga jest usłana różami, zdobywa przyjaciół i uznanie. Przy okazji dowiaduje się też, co to tolerancja, prawo do samodzielnego myślenia i stanowienia o sobie. Mocną stroną „Golca” jest muzyka skomponowana przez Krzysztofa Figurskiego, a zwłaszcza piosenki zaśpiewane i odtańczone pięknie przez Katarzynę Dworak i, występującą gościnne na legnickiej scenie, Małgorzatę Paukę. Te przerywniki świetnie odznaczają kolejne fazy akcji, ale też nadają całości odrobinę wodewilowego wdzięku. O ile mogłem zaobserwować, w kontakcie z widownią w wieku ok. 9-12 lat sprawdzają się zwłaszcza atrakcyjnie wymyślone sceny zbiorowe i finał, dosłownie podrywający dzieci z foteli. […] Autorzy “Golca” zręcznie naszpikowali go przyrodniczymi ciekawostkami dotyczącymi owadów i innych zwierząt, więc sztuka nie tylko bawi, ale też uczy. Zarówno dzieci, jak i dorośli wyjdą z niej mądrzejsi. Piotr Kanikowski, 24legnica.pl

27 i 28 maja (piętek i sobota), godzina 19.00 ILIADA. WOJNA

wg Alessandra Baricco premiera 22 marca 2015, Scena Gadzickiego inspicjent/sufler: Mariusz Sikorski Uwspółcześniona, odarta z metafizycznej otoczki, a zarazem jeszcze bliższa dzisiejszemu odbiorcy, przejmująca interpretacja najstarszego dzieła literatury europejskiej. Ponadczasowa przestroga przed obłędem wojny, który – bywa – uwodzi heroiczną wzniosłością, aby ostatecznie zmiażdżyć i zniszczyć człowieka. To prawdziwa teatralna uczta. Magia żywego słowa połączona z niepowtarzalną, transowo-poetycką atmosferą. Wystarczyło, żeby aktorzy starannie przepuścili przez siebie tekst, a reżyser pozwolił mu wybrzmieć. Trudno uwierzyć, że od tych czasów oddzielają nas tysiące lat. Niemożliwe, przecież to wszystko dzieje się tu i teraz, pod akompaniament syntezatora, skrzypiec czy robionego przez aktorów beatboxu. Nic się tu nie zestarzało. Nie mogło się zestarzeć. Przemoc, pycha, sława i obsesja wciąż rządzą światem. Koło historii zdążyło zrobić kilka obrotów, a oblężenie Ilionu nadal pozostaje uniwersalnym modelem większości zbrojnych konfliktów. I niełatwo już uwierzyć, że może być inaczej. Henryk Mazurkiewicz, Teatralny.pl

29 maja (niedziela), godz. 19.00 MODRZEJEWSKA – DOM OTWARTY Koncert Marcina Wyrostka Marcin Wyrostek jest wirtuozem akordeonu, grającym muzykę każdego rodzaju: klasyczną i rozrywkową, ludową i jazzową. Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie dziś jest wykładowcą. Zdobywał nagrody w kraju i za granicą, występował na całym świecie, grając z takimi muzykami, jak dyrygenci Jose Maria Florencio i Jerzy Maksymiuk, instrumentaliści i soliści Kayah, Dorota Miśkiewicz, Bobby McFerrin, Maryla Rodowicz, Irena Santor, Stanisław Soyka czy Sławomir. Szerszej publiczności dał się poznać, zwyciężając w programie Mam Talent! w 2009 roku. Jest założycielem i liderem takich projektów, jak Tango Corazon, Coloriage, Music and Dance Show. Ma na koncie sześć autorskich albumów. Jeden z nich – „For Alice” (2015) – zdobył status Złotej Płyty; dwa inne – „Magia del Tango” (2009) oraz „Marcin Wyrostek & Coloriage” (2011) – odpowiednio potrójnej i podwójnej Platynowej.

