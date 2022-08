Remontują legnicką budowlankę. Ocieplają i montują panele. Remont kosztuje niemal 7 mln złotych Anna Ickiewicz

Trwają prace związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Budowlanych. Na dachu budynku dydaktycznego zamontowano 66 paneli instalacji fotowoltaicznej o mocy 450 W każdy, która będzie produkować ok. 29,7 kWp. Już we wrześniu dostarczą one energię elektryczną na potrzeby szkoły.