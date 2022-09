Remontowy zastój na stacji Legnica. Nowy wykonawca ma być wyłoniony do końca roku, zobaczcie aktualne zdjęcia

30 czerwca Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązały umowę z dotychczasowym wykonawcą remontu stacji Legnica – Grupą Fewaterm – gdyż nie realizował on prac zgodnie z harmonogramem i nie rozliczał się odpowiednio z podwykonawcami. W ciągu miesiąca miała być przeprowadzona inwentaryzacja na placu budowy, a w październiku mieliśmy poznać nowego wykonawcę. Jednak wszystko to się przedłuża. Na pytanie o aktualną sytuację dostaliśmy następującą odpowiedź: Prace na stacji Legnica będą kontynuowane – obecnie prowadzone są działania, które zapewnią sprawną realizację inwestycji. Ważny społecznie projekt będzie prowadzony przez innego wykonawcę. Realizowana jest dokładna inwentaryzacja na placu budowy. Weryfikację prowadzi zamawiający przy udziale inspektorów nadzoru i przedstawicieli dotychczasowego wykonawcy. Pozwoli to m.in. na określenie szacunkowej wartości niezrealizowanych robót na stacji. Równocześnie przygotowywana jest procedura wyłonienia nowego wykonawcy, który dokończy prace na stacji. Przewidujemy, że podpisanie umowy z nową firmą nastąpi w IV kw. br., natomiast zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec 2023 r. - napisał