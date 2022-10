Remont drogi w Koskowicach na ukończeniu, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Już na początku listopada zostanie oddana do ruchu droga w Koskowicach, dowiedzieliśmy się w Legnickim Starostwie , które jest inwestorem remontu. Pozostały odbiory i wymalowanie linii poziomych. Nadal jednak wprowadzona jest tymczasowo organizacja ruchu. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton wyznaczony został objazd przez miejscowości: Ziemnice i Grzybiany, natomiast dla pojazdów powyżej 12 ton przez Lubin i Prochowice. Mieszkańcy Koskowic mogą dojechać do swoich posesji.