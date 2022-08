Remont drogi pomiędzy Legnicą a Chojnowem. Wprowadzono ruch wahadłowy, zobaczcie aktualne zdjęcia

- Sfrezowana została nawierzchnia jezdni i teraz układane są dwie nowe warstwy - wiążąca, a potem ścieralna - informuje nas Joanna Borkowska z wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodaje, iż ma być też utwardzone pobocze (zostanie do tego wykorzystana frezowina). W czasie wylewania asfaltu obowiązuje tu ruch wahadłowy i niestety trzeba czekać na przejazd. Roboty prowadzone są w „normalnych” godzinach pracy, co jest wyzwaniem dla pracowników. Nie wszyscy kierowcy mają klimatyzację, więc też można im współczuć... Poza „godzinami pracy”, gdy ekipy zjadą z jezd-ni, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Ten odcinek „94” ma być wykonany do końca przyszłego tygodnia (sama nawierzchnia będzie gotowa do połowy tygodnia).

Ale to nie koniec robót na tej trasie, bo po zakończeniu odcinka Lipce - Gniewomirowice mają się rozpocząć takie same roboty w rejonie Krzywej. Tam remont nawierzchni jezdni obejmie tez około 1,5 kilometra - pomiędzy miejscowościami Krzywa i Witkówek. Jego zakończenie planuje się na 9 września.

Całe zadanie wartości ok. 3,3 mln zł realizuje firma Bud-Dróg, poinformowała nas Joanna Borkowska z wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Grzegorz Chmielowski