Regionalne Forum Biznesu w Legnicy, zaprasza przedsiębiorców na spotkanie

- Nasz sukces opiera się na podstawowej zasadzie: dający dostaje. Dzisiaj ja pomogę tobie licząc, że jutro ty pomożesz mnie. Co więcej, każdy właściciel czy przedstawiciel firmy działającej w BNI nie ustaje w wysiłkach, by zwiększać możliwości zwiększenia biznesu dla każdego z członków BNI. Szuka okazji, by polecić usługi czy zarekomendować produkty. Jako organizacja mamy także ogólnopolską platformę zapytań sprzedażowych – informuje Aleksandra Świerczek, właścicielka biura nieruchomości Homemax, prezes BNI Bulls w Legnicy.