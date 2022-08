Ralph Kaminski wystąpi w Legnicy! Koncert artysty odbędzie się we wrześniu na dziedzińcu Akademii Rycerskiej

Ralph Kaminski wystąpi w Legnicy! Koncert odbędzie się we wrześniu

Po wydaniu trzech nowych singli - "Balu u Rafała", "Duchów" oraz "Krystyny" - przyszedł czas na nową trasę koncertową. Na początku lipca Ralph wraca na scenę w towarzystwie My Best Band In The World, a w ramach tournée wystąpi 24 września na Dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Będzie to jego pierwszy koncert w Legnicy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20.

Ralph Kaminski to wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser teledysków. Tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. W tym roku otrzymał prestiżowy Paszport "Polityki", będący stemplem jakości twórczości artysty, który wydał trzy albumy: "Morze" (2016), "Młodość" (2019) oraz "Kora" (2021) - wszystkie nakładem FONOBO Label. Każda z płyt spotkała się z ciepłym przyjęciem fanów oraz krytyków muzycznych. "Młodość" była nominowana do nagrody Fryderyk 2020 w kategorii Album Roku Alternatywa, a Ralph otrzymał nominację jako Producent Muzyczny Roku. Ostatni album - "Kora", także został wyróżniony nominacją, podobnie jak Kaminski, tym razem nominowany w kategorii Artysta Roku.