"Przyroda łagodzi zmiany klimatu" zajęcia terenowe dla uczniów dolnośląskich szkół

Zapraszamy szkoły z dolnego śląska na warsztaty ekologiczne w terenie, które będą odbywać się w Parkach Krajobrazowych Pogórza Kaczawskiego w ramach projektu "Przyroda łagodzi zmiany klimatu". Są to jednodniowe ( 5 godzinne ) zajęcia w terenie poświęcone takim zagadnieniom jak wpływ zmian klimatu na środowisko wodne, środowisko leśne, siedliska i gatunki, które są wskaźnikami zmian klimatu. Uczniowie pod opieką edukatorów prowadzą obserwacje siedlisk i gatunków oraz uczestniczą w zabawach edukacyjnych.

Grupy otrzymują materiały edukacyjne poświęcone tym zagadnieniom.

Zakwalifikowane grupy do udziału w projekcie mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu w kwocie do 700 zł brutto.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy " warsztaty w terenie wiosna 2022" na stronie "Lekcje w Przyrodzie" w zakładce projekt klimatyczny oraz "jak zamówić".

