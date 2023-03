Przestań się naprawiać, zacznij się tworzyć. Spotkanie „Z pasji do kobiet” w Towarzystwie Miłośników Legnicy, zobaczcie zdjęcia

Cykl spotkań „Z pasji do kobiet” odbywa się od września w Towarzystwie Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. W ostatni czwartek miesiąca (w marcu wyjątkowo w przedostatni) kobiety spotykają się, żeby rozmawiać, dzielić się energią, pasjami, troskami i radościami. To niezwykle ciepłe spotkania, do których dołączyć może każda z Was!

Gośćmi spotkań są kobiety, które mogą stać się inspiracją dla innych. Taką bez wątpienia jest Krystyna Wróblewska, z którą uczestniczki spotkały się dzisiaj 23 marca. Autorka książki 22 kłamstwa, w które wierzyłam, wyjątkowo motywująca kobieta, pełna siły i odwagi, którymi zaraziła pozostałych. Krysia Wróblewska mówiła o swojej drodze do spełnienia, o rozwoju osobistym, sięganiu po swoje marzenia i wychodzeniu na przeciw swoim lękom i negatywnym emocjom.

Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca o godzinie 17:00 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Legnicy (Rynek 5/6). Wstęp wolny.