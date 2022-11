Przepraszam! Czy tu ktoś sprząta? Śmietnisko przed osiedlowym sklepem w Legnicy

Dostaliśmy od naszego czytelnika zdjęcia, na których widać jak wygląda okolica osiedlowego sklepu obok, którego mieszka. Nie nabawiają one optymizmem. Wszędzie porozrzucane puszki po piwie, puste "małpki" i ogólny bałagan choć w pobliżu nie brakuje śmietników. Czytelnik zasugerował nam, że nie jest to jedyne miejsce w naszym mieście, które tak wygląda. Zwrócił nam uwagę również na to, że w niektórych takich sytuacjach powinna interweniować Straż Miejska lub Policja. Zobaczcie zdjęcia sprzed jednego z osiedlowych sklepów w Legnicy. Czy to prawda, że jest więcej takich miejsc w Legnicy? Czy pesymizm naszego czytelnika jest uzasadniony?