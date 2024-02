Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Legnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Legnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Legnica: XIII Samorządowa Gala Sportu. Połączona z Balem Karnawałowym, zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Legnica, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

📢 Legnica: XIII Samorządowa Gala Sportu. Połączona z Balem Karnawałowym, zdjęcia Podczas Gali podsumowano najważniejsze wydarzenia sportowe Dolnego Śląska, jak również uhonorowano sportowców, zawodników, działaczy, drużyny oraz trenerów osiągających krajowe i międzynarodowe sukcesy. 📢 Tomasza Kacprzyka poszukuje legnicka policja za kierowanie grupą przestępczą Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzą poszukiwania Tomasza Kacprzyk, za którym wystawiony został list gończy. Teraz i Ty możesz pomóc w jego zatrzymaniu. 📢 Legnica: Taneczna Klasówka w Młodzieżowym Centrum Kultury, zobaczcie zdjęcia W Młodzieżowym Centrum Kultury odbyły się Prezentacje Taneczne Studia Tańca Towarzyskiego "Takt" - Taneczna Klasówka. W studiu działają trzy grupy wiekowe, tańczy w nich około 60 osób a prowadzi je Janusz Narajewski

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Legnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Legnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Walentynki na wesoło. Już za chwilę święto zakochanych, wielu z niego szydzi. Zobaczcie memy internetowe Walentynki to święto zakochanych, które obchodzi się 14 lutego. Nazwa pochodzi od imienia św. Walentego, patrona miłości i małżeństwa. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie sobie listów, kartek, życzeń i prezentów z symbolami serca, Kupidyna lub czerwonego koloru. Walentynki są popularne w wielu krajach, w tym w Polsce, gdzie zaczęto je obchodzić w latach 90. XX wieku. Zobacz jak internauci postrzegają to święto.

📢 Studniówka 2024 V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, zobaczcie zdjęcia W przyjaznych salach Hotelu Sękowski bawi się ponad 200 osób na studniówce V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Dyrektor liceum Piotr Niemiec złożył serdeczne życzenia maturzystom. 📢 Remont fragmentu ulicy Pątnowskiej w Legnicy, zobaczcie aktualne zdjęcia Prace polegają na wymianie starej zniszczonej nawierzchni betonowej na nową z kostki. Montowane są także nowe krawężniki i obrzeża oraz budowane dojścia do domów. Wymiana krawężników pozwoli na remont nawierzchni jezdni. W kolejnym etapie planowana jest przebudowa tego chodnika na odcinku do skrzyżowania z ul. Spokojną. 114 metrów chodnika i 450 metrów jezdni zostanie wyremontowane na ulicy Pątnowskiej w Legnicy, powiedział nam Piotr Seifert, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Legnicy. Koszt inwestycji to 496 tysięcy złotych jezdnia i 154 tysięcy złotych chodnik.

📢 Lekcje obywatelskie w Legnicy. Pierwsze odbyły się w V Liceum Ogólnokształcącym Po udanym cyklu spotkań i pozytywnym odbiorze miejskiej społecznej kampanii HEJt, uczniowie z Legnicy zdecydowali się kontynuować swoje zaangażowanie. Zainicjowany przez młodzież cykl spotkań w ramach lekcji obywatelskich rozpoczął się V Liceum Ogólnokształcącym. 📢 Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Jagiellońską, zobaczcie aktualne zdjęcia Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w naszym mieście - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica Jagiellońska zaczyna się od ulicy Chojnowskiej a kończy przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka. Przy ulicy Jagiellońskiej są m.in Biedronka, boczne wejście do V Liceum Ogólnokształcącego czy ruina po siedzibie Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” i sporo śmieci .

📢 Centrum Witelona w Legnicy na przedwojennych pocztówkach, zobaczcie reprodukcje Zobaczcie 35 przedwojennych pocztówek legnickiego Centrum Witelona dawniej Teatru Letniego czy Domu Strzeleckiego ze zbiorów legniczanina Zdzisława Grosickiego, większość ma ponad 100 lat.

Obecnie w legnickim parku powstaje Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona. Koszt prac to nieco ponad 20,5 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano w roku 2024. Będą tu m.in sale interaktywne, wystawy, wyświetlacz kulisty, lunety, interaktywne eksponaty z zakresu mechaniki, robotyki, astronomii oraz fizyki, repliki statków kosmicznych, infokioski, drukarki 3d, produkty multimedialne i kawiarnia z tarasem. 📢 Poszukiwani listem gończym przez policję w Legnicy. Rozpoznajesz tych mężczyzn? Ci mężczyźni są poszukiwani przez legnicką policję. Wydano za nimi list gończy. Policja prosi o pomoc w ich odnalezieniu. Jeśli posiadacie informacje na temat miejsca pobytu tych mężczyzn, zgłoście to policji. Zdjęcia i nazwiska w galerii.

📢 Dziś Międzynarodowy Dzień Pizzy! Gdzie najlepsza pizza w Legnicy? Zobacz TOP 14 najlepiej ocenianych pizzerii Mamy nadzieję, że pączki już Wam się przejadły, bo teraz czas na pizzę! W piątek 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Z tej okazji przygotowaliśmy ranking najlepszych pizzerii w Legnicy według opinii użytkowników Google. Sprawdziliśmy też, jak wyglądają pizze serwowane w polecanych przez gości miejscach. Zapraszamy do galerii. 📢 W piątek 9 lutego wielki strajk rolników. Drogi na Dolnym Śląsku będą zablokowane! O co walczą rolnicy? Zgodnie z zapowiedziami jutro 9 lutego odbędzie się ogólnopolski strajk rolników. Rolnicy zablokują drogi w całej Polsce, na Dolnym Śląsku zablokowanych będzie około 30 punktów, w tym autostrady i drogi krajowe. Zobaczcie mapę poniżej.

📢 Powstaje nowy dom wielorodzinny przy ulicy Książęcej w Legnicy, zobaczcie aktualne zdjęcia Dom wielorodzinny powstanie między ulicami Książęca i ulicą Jagiellońską, inwestorem jest legnicka firma Ritex. W kamienicy "Książęca 24" będzie 84 lokali mieszkalnych, w kondygnacji podziemnej zlokalizowane będą miejsca garażowe oraz komórki lokatorskie. Na ostatnich kondygnacjach powstaną luksusowe 2 poziomowe apartamenty z poddaszem.

📢 Walentynkowa akcja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy. Wybierz swoją walentynkę i podaruj jej prezent! Walentynkowa akcja legnickiego schroniska i wolontariuszy z Towarzystwa Miłośników Legnicy. Wybierz swoją walentynkę i podaruj jej prezent! Zdjęcia piesków i kotków wraz z ich listami prezentów zobaczycie w galerii zdjęć. 📢 Legniccy policjanci rozdawali prezenty kontrolowanym kierowcom Policjanci z legnickiej drogówki zaangażowali się w akcję edukacyjno-profilaktyczną, która ma na celu promowanie bezpiecznego poruszania się po drogach oraz posiadania apteczek w pojazdach. W trakcie przeprowadzanych kontroli drogowych rozdawali kierującym apteczki.

📢 Kolejna inwestycja drogowa w Legnicy. Miasto ogłosiło przetarg Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy przygotował się do kolejnej ważnej inwestycji mającej na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście. Tym razem został ogłoszony przetarg na przebudowę alei Rzeczypospolitej na odcinku od ulicy Kaczawskiej do ulicy Legionów.

📢 Kolejny wypadek na Śnieżce! Turystka spadła w stronę Kotła Łomniczki! Są też wyniki sekcji zwłok dwóch turystów, którzy tu zginęli Do kolejnego wypadku doszło dzisiaj po południu (6 lutego) na Śnieżce! Grupa turystów z Czech schodziła z góry Drogą Jubileuszową, jedna z uczestniczek wyprawy poślizgnęła się i spadła - informuje Horska Sluzba Krkonose. Czesi szli nieczynnym szlakiem po polskiej stronie Śnieżki. Wezwano helikopter, interweniowali ratownicy górscy z Polski i Czech.

