Przegląd prasy 9.03.2022 Legnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Legnicy

Jest to cykl wydarzeń dedykowanych legniczankom a organizowany jest przez Urząd Miasta z partnerami w ramach Dnia Kobiet. Pierwszym wydarzeniem jest kurs samoobrony dla kobiet. Udział w nim dla legniczanek jest bezpłatny. Partnerem UM jest Klub Sztuk Walki „Shodan”. Zajęcia prowadzi Sensei Jerzy Łabiński - IV DAN. Pierwsza edycja odbywa się w dniach między 8 marca a 12 kwietnia, druga między 19 kwietnia a 31 maja. Miejsce kursu: sala gimnastyczna SP 16 (ul. Tatrzańska 9) w Legnicy, godzina: 19.00 - 20.00. Zapisy i informacje: e-mail: [email protected] lub tel. kom. 605 392 308.

Oto policjantki pracujące na ulicach Dolnego Śląska. To one patrolują pieszo ulice dużych miast, miasteczek i wsi. Pilnują porządku, a jeśli trzeba, zakują w kajdany nie jednego zbira. Oto dzielnicowe z Dolnego Śląska. Zobaczcie, kto pilnuje bezpieczeństwa m.in. w Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Świdnicy, Kłodzku, Głogowie, Oleśnicy, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Lubinie czy Legnicy i wielu innych miastach. Oto piękne policjantki! Podajemy też ich numery telefonu, adresy mailowe i ulice, na których pilnują porządku. Macie problem? One Wam pomogą!