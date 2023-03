Przegląd prasy 24.03.2023 Legnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Legnicy

Taki zezowaty miś, czy drewniane kręgle w czasach naszego dzieciństwa były standardem, a auto marki Polonez na baterie, dziecięca maszyna do szycia, czy włochaty skaczący pająk były przedmiotem marzeń pokolenia X i boomersów wychowanych w PRL-u. Zobaczcie, ile teraz kosztują takie zabawki, których poszukują kolekcjonerzy. To aktualne oferty z Dolnego Śląska.

Towarzystwo Miłośników Legnicy tym razem kieruje swoje działania w stronę kobiet, legniczanek. Organizuje comiesięczne spotkania dla pań pod nazwą „Z pasji do kobiet”. Gościem specjalnym marcowego spotkania była niezwykle inspirująca Krystyna Wróblewska, która opowiadała o swojej niełatwej drodze do szczęścia i spełnienia. Szczegóły poniżej, a zdjęcia ze spotkania w galerii.

W holu Teatru im. Heleny Modrzejewskiej odbył się wernisaż wystawy fotografii "Kamerun oczami tysiąca kobiet". Wystawa jest hołdem dla siły afrykańskich kobiet. To całkowite przeciwieństwo zarówno perspektywy „białego wybawcy” (white savior), jak i tradycyjnych reportaży z „Trzeciego Świata”. Prezentuje spojrzenie od wewnątrz na sytuację kobiet w Kamerunie – między tradycją a nowoczesnością, pokazuje ich siłę w codziennych zmaganiach, ich troski i nadzieje, w wielu aspektach podobne do tych przeżywanych przez kobiety w Europie.

Dzielnica Tarninów jest prawdopodobnie najlepiej zachowaną częścią miasta. Wiele willi i kamienic wygląda niemal tak samo jak ponad sto lat temu! Postanowiliśmy to dokładnie sprawdzić i przygotowaliśmy dla Was niezwykłą galerię zdjęć. Porównaliśmy ujęcia prezentowane na archiwalnych zdjęciach z dzisiejszym stanem. Efekt? Zobaczcie w galerii! Pod zdjęciami lokalizacje miejsc.

Senator Dorota Czudowska, współpracownicy i przyjaciele złożyli kwiaty w rocznicę Święta Narodowego Węgier pod tablicą na legnickim rynku. 23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – święto upamiętniające wybuch powstania węgierskiego 1956 roku.

Kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz zaproszeni goście spotkają się 30 marca w Legnicy na Regionalnym Forum Biznesu. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób, które zajmują się biznesem i chcą zwiększyć przychody swoich firm.

W nocy z 25 na 26 zmienia się czas z zimowego na letni. To oznacza, że o godz. 2 w nocy powinniśmy przestawić zegarki na godz. 3. Strata godziny może być męcząca, ale internauci traktują to jako temat do tworzenia prześmiewczych memów. Zobaczcie w galerii najlepsze z nich, może to Wam poprawi humor i zrekompensuje straconą godzinę.