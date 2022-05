Przegląd kapel rockowych już 14 maja w Legnicy. Wiemy kto zagra

Gość specjalny wydarzenia, zespół Cochise, powstał w 2004 roku w Białymstoku. Muzykę, którą gra, można określić jako połączenie rocka, grunge′u i metalu. Aktywna działalność studyjna Cochise rozpoczęła się od wydanej w 2010 roku debiutanckiej płyty "Still Alive". Wtedy też zespół rozpoczął regularne koncertowanie. Od tego czasu Cochise nagrał 6 płyt (w tym wydaną w październiku 2021 roku "The World Upside Down") i zagrał ponad czterysta koncertów w Polsce, Belgii, Anglii, Niemczech i Czechach. Cochise wystąpił także na takich festiwalach jak Przystanek Woodstock (duża scena), Seven Festival, Cieszanów Rock Festiwal czy Impact Festival, gdzie formacja miała okazję zaprezentować się przed legendami z Black Sabbath. W czerwcu 2019 roku Cochise zagrał w Krakowie jako support amerykańskiej grupy Godsmack.