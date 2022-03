Przed wojną w Legnicy organizowane były Festyny strzeleckie. Pokazujemy stare fotografie i kartki pocztowe z tych imprez Anna Ickiewicz

Ważna rolę w życiu mieszkańców Legnicy odgrywały Festyny Strzeleckie (Mannschießen). Pierwszy raz były one organizowane w Legnicy ok. 1600 roku. Od 1882 roku odbywały się one cyklicznie, co 5 lat. Ostatni Festyn Strzelecki miał miejsce w parku legnickim w 1937 roku. Zobaczcie na starych pocztówkach i zdjęciach jak się bawiono.