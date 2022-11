Promocja „Szkiców Legnickich” i obchody 60-lecia wydawnictwa. O czym przeczytamy w najnowszym tomie słynnego legnickiego rocznika?

„Szkice Legnickie” ukazują się od 60 lat, choć na początku nieregularnie. Dlatego najnowszy tom będzie czterdziestym trzecim, a nie sześćdziesiątym. Rocznik ten od samego początku utrzymuje popularnonaukowy charakter. Artykuły tworzą specjaliści z różnych środowisk naukowych o unikatowej regionalnej wiedzy. Na przestrzeni 60 lat redaktorami wydawnictwa byli: Roman Heck, Tadeusz Gumiński, Antoni Bojakowski, Zygmunt Szkurłatowski, Tadeusz Rollauer, Stanisław Jujeczka, Wojciech Kondusza, Witold Łaszewski i Henryk Łaszewski.

Każdy z nich miał własną wizję, w jakim kierunku powinno zmierzać wydawnictwo – naukowym czy bardziej popularnonaukowym. Wspomniany temat do dnia dzisiejszego wywołuje burzliwe dyskusje. Pomimo tych sporów, zawsze wyjątkowo dbano o stronę edytorską i poziom merytoryczny publikacji – pisze we wstępie do najnowszego tomu redaktor Witold Łaszewski.