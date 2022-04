Program Kolej Plus. Pociągiem z Legnicy do Złotoryi? To stanie się realne! Poznaj zakwalifikowane projekty

Do realizacji programu Kolej Plus zakwalifikowano 34 projekty. Inwestycje mają się przyczynić do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Budżet przeznaczony na budowę, odbudowę lub rewitalizację wynosi ponad 11 mld zł.

Zależy nam na ciągłym poszerzaniu kolejowej mapy Dolnego Śląska. Chcielibyśmy, aby Dolnoślązacy mieli jak najlepszy dostęp do kolei i łatwy dojazd do stolicy województwa. Dzięki Programowi Kolej Plus miejscowości takie jak między innymi Złotoryja zostaną włączone do sieci dolnośląskiego transportu kolejowego – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Do programu Kolej Plus zakwalifikowały się trzy projekty z Dolnego Śląska: