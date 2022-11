Prezydent Legnicy prywatnie. Jakie ma hobby, co lubi robić po pracy? Zobaczcie, jaki jest Tadeusz Krzakowski poza Ratuszem

Jakie jest hobby Tadeusza Krzakowskiego, prezydenta Legnicy prywatnie?

Wolny czas zawsze staram się wykorzystać aktywnie, by połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli jednocześnie zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Jeżdżę na rowerze, uwielbiam jazdę na motorze, prace w ogrodzie, a zimą staram się pojechać na narty. Z kolei jesień to dla mnie obowiązkowe wyprawy do lasu na grzyby.

Jaka jest ulubiona potrawa Tadeusza Krzakowskiego?

Czy Tadeusz Krzakowski, pełniąc funkcję prezydenta Legnicy, ma czas dla rodziny?

Czy hejt, który spotyka Tadeusza Krzakowskiego w mediach społecznościowych go martwi i jak sobie z tym radzi?

Wiem co piszą, natomiast kwestia jak sobie z tym radzę? Powiem tak: mam na to sposób i jest on skuteczny. Trzeba tu jednak bardzo mocno oddzielić hejt od konstruktywnej krytyki, którą przyjmuje i analizuje. Na szczęście w sieci spotykam nie tylko hejt, ale także wiele ciepłych słów wsparcia. To miłe, gdy otrzymuję od legniczan wiadomości, w których piszą, że widzą jak miasto się zmienia na lepsze. Takie wiadomości są dla mnie i moich współpracowników szczególnie ważne.

Jaka jest ulubiona książka Tadeusza Krzakowskiego?

Czy Tadeusz Krzakowski ma jakiś wzór postaci (polityczny, historyczny), który jest jego największym autorytetem?

Gdyby Tadeusz Krzakowski mógł cofnąć czas o 20 lat, czy nadal ubiegałby się o stanowisko prezydenta?

Oczywiście, że TAK. Dodatkowo chciałbym mieć tę wiedzę i doświadczenie, jakie mam obecnie. Dla mnie bycie prezydentem jest wielkim zobowiązaniem i wyzwaniem. Gdybym mógł cofnąć czas, pewnie by się znalazły takie sprawy które można by było dopracować lub inaczej ukierunkować. Nie zmieniło by się jednak na pewno to, że zawsze pracowałem i będę pracować z pełnym oddaniem dla Legnicy i legniczan. Wszystkie te lata były pełne wyzwań, ale także radości i sukcesów. Bardzo wiele udało nam się przez ten czas osiągnąć, za co bardzo serdecznie dziękuję całemu mojemu zespołowi i mieszkańcom. Wiem, że jeszcze wiele przed nami do zrobienia. Miasto to niekończąca się opowieść coś się kończy, coś zaczyna. Zawsze są kolejne wyzwania, cele i marzenia do zrealizowania.