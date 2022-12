Prezes PiS Jarosław Kaczyński z wizytą w Legnicy, zobaczcie zdjęcia

Na spotkaniu w legnickim hotelu Qubus zebranych przywitał legnicki poseł PiS Wojciech Zubowski. Spotkanie rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Polski.

- Polska stoi rzeczywiście przed wyborem. Sytuacja jest taka, że uświadomienie sobie, o co będzie chodziło w wyborach jest bardzo ważne. Jest ważne, by obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę z wagi kartki wyborczej. Stawka jest naprawdę wysoka. Ona wynika nie tylko z tego, co działo się w naszym kraju, ale także z pewnych uwarunkowań zewnętrznych - rozpoczął Jarosław Kaczyński.