Premiera filmu Waldemara Krzystka "Mała Moskwa" w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

We wrześniu 2008 roku w kinie "Ognisko" i na dziedzińcu Akademii Rycerskiej odbyła się premiera filmu w reżyserii Waldemara Krzystka "Mała Moskwa". Zdjęcia do filmu kręcono w Legnicy we wrześniu 2007 roku. W mieście odbyły się różne akcje promocyjne. Zobaczcie zdjęcia z archiwum naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowskiego.