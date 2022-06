Prawdziwe spojrzenie na legnickie Zakaczawie. Te zdjęcia znajdziecie tylko u nas! To są współczesne zdjęcia!

Projekt Amadeusza Świerka prowadzi Jastrzębska Szkoła Fotografii Dokumentalnej. Ma on na celu pokazanie dzisiejszych czasów na Zakaczawiu, jak również wspaniałej historii jaką owiana jest ta dzielnica Legnicy. Fotograf poszukuje kontaktu do ludzi znających historię od czasów powojennych. Ludzi z pasją i wspomnieniami, zarówno młodych jak i starszych mieszkańców, którzy przeprowadziliby go przez zawiłe losy dzielnicy. Autor zaznacza, że nie robi projektu o biedzie, a zależy mu na pokazaniu różnorodności normalnych ludzi zamieszkujących Zakaczawie.