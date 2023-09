Prasówka z Legnicy 21.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W wieku 78 lat zmarł mecenas Piotr Rojek. Mecenas Piotr Rojek był znanym i cenionym adwokatem, szanowanym patronem wielu pokoleń adwokackich aplikantów. Był też aktywnym samorządowcem i politykiem. W latach 1998 – 2002 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2001 roku był kandydatem na posła do Sejmu RP z Unii Wolności. W 2002 roku kandydował na urząd prezydenta Legnicy z Komitetu Wyborczego Wyborców Eurolegnica. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Legnicy, przy ul. Wrocławskiej w piątek, 22 września o godzinie 10:30.

Jeśli szukasz pokoju do wynajęcia w Legnicy, to mamy dla Ciebie kilka propozycji i porównań z innymi miastami. Według naszych informacji, średnia cena wynajmu pokoju w Legnicy wynosi około 800 zł miesięcznie i jest niższa niż w większych miastach takich jak Wrocław (1200 zł), Poznań (1000 zł) czy Kraków (1100 zł). Jednak cena zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, standard, wielkość, umeblowanie czy dostęp do mediów.