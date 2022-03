Prasówka Legnica 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Legnicy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Legnicy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03, w Legnicy. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość w Legnicy, zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka Legnica 2.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Przy Obelisku Poświęconemu Ofiarom Bolszewizmu w Latach 1939-1956 w Legnicy odbyła się uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych. Zostały złożone kwiaty, zapalono znicze.

📢 Mieszkanie od gminy nieraz wygląda tak. Lokale komunalne i socjalne często są w opłakanym stanie Mieszkanie od gminy może brzmieć jak atrakcyjna opcja – niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne nieraz czeka się latami, to w dodatku warunki życia w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski. 📢 Legnica: Dzisiaj obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest portret W. Dybowskiego Senator Prawa i Sprawiedliwości Dorota Czudowska jest pomysłodawczynią powstania portretu majora Władysława Dybowskiego, ps. "Przemyski", wiceprezydenta Legnicy w latach 1945-46. Wyrok śmierci na Władysławie Dybowskim przez rozstrzelanie wykonano 30.7.1947 r. Portret ten jest ważny, ponieważ został namalowany na podstawie kilku fotografii zrobionych w więzieniu, powiedziała nam senator Dorota Czudowska. Na tych zdjęciach Władysław Dybowski wygląda bardzo przygnębiony, a my chcemy aby wyglądał tak jak na to zasługuje nasz legnicki bohater. Uroczystość odbyła się przy pomniku Zesłańcom Sybiru. W sąsiedztwie pomnika przy ulicy Wrocławskiej mieszkał Władysław Dybowski. Działacze Fundacji Pawła Jurosa złożyli wniosek o nadanie majorowi Władysławowi Dybowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Legnicy i chcą aby ten portret został powieszony w Urzędzie Miasta w galerii zasłużonych.

Prasówka 2.03 Legnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Legnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 LSSE, miasto Legnica i powiat legnicki – solidarność i konkretne wsparcie dla Ukrainy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, powiat legnicki i miasto Legnica razem dla Ukrainy. Kilkudziesięciu przedsiębiorców z firm działających na terenie LSSE wzięło udział w poniedziałkowym (28 lutego) spotkaniu. Jego cel to wypracowanie wspólnego systemu wsparcia, stąd też obecność m.in. Adama Babuśki, legnickiego starosty oraz Tadeusza Krzakowskiego, prezydenta Legnicy, który kieruje sztabem kryzysowym.

📢 4 marca rusza elektroniczny nabór wniosków o przyjęcie dzieci do legnickich przedszkoli Rekrutacja do legnickich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2022/2023 potrwa od 4 marca do 15 marca w formie elektronicznej. Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 kwietnia. Od 25 lutego do 3 marca rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego w przypadku zamiaru pobytu dziecka w placówce przez kolejny rok szkolny. 📢 Nowiutkie karetki trafiły właśnie do Legnickiego Pogotowia Ratunkowego, zobaczcie zdjęcia Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Legnicy odbyła się uroczystość przekazania trzech nowych karetek oraz auta transportowego. Karetki trafią po jednej do Legnicy, Lubina i Polkowic. Auto do transportu m.in butli z tlenem będzie w Legnicy. Karetki poświęcił ksiądz kapelan Roman Raczak.

📢 Sałatka śledziowa na środę popielcową i dni postne. Najlepszy przepis na postną sałatkę ze śledziem i jajkiem Sałatka śledziowa to postne i bezmięsne danie, które możesz przygotować na środę popielcową czy dni postne. Mamy dla Ciebie niezawodny przepis na pyszną i tradycyjną sałatkę śledziową z jajkiem i kwaśnym jabłkiem, ogórkiem kiszonym i z sosem majonezowym. Na jej przygotowanie potrzebujesz ok. 30 min. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na sałatkę śledziową. 📢 Zbiórka darów dla Ukrainy w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy Odzew na zbiórkę darów dla Ukraińców w Legnicy jest ogromny. Powstaje wiele takich miejsc w całym mieście. Jednak jeśli nie macie pewności czy przekazane przez was dary trafią do potrzebujących jest jedno pewne miejsce, które zorganizowane jest przez Urząd Miasta, a znajduje się ono w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3. Tam oddane rzeczy na pewno trafią do adresata.

📢 Białoruskie wojska wkroczyły na teren Ukrainy "Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow. Informację tę podała na Twitterze także Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament. Ukraińskie władze nie odniosły się jeszcze do tych doniesień. 📢 Solidarni z Ukrainą. Koncert na legnickim rynku (03.03) Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu nie powinna pozostawić nikogo obojętnym na to co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nasi sąsiedzi to niezwykle mężny i odważny naród, który pomimo swojej trudnej sytuacji geopolitycznej wzbudza swoją postawą szacunek i podziw całego świata. 📢 HOROSKOP NA MARZEC Legnicka wróżka Ursula postawiła Tarota dla czytelników Naszego Miasta Legnicka wróżka Ursula postawiła Tarota dla każdego znaku zodiaku na miesiąc marzec dla naszych czytelników. Klikając w zdjęcia odnajdź swój znak i sprawdź na co zwracać uwagę w marcu

📢 Ukraiński minister obrony podał, ilu żołnierzy wroga zginęło. Złożył ofertę rosyjskiej armii – Bilans strat po stronie rosyjskiej to ponad 5,3 tys. zabitych i rannych od początku inwazji - oświadczył minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow. 📢 Akcja: Bojkot rosyjskich produktów. Nie kupując tych produktów Polacy wspierają Ukrainę - LISTA Bojkot rosyjskich produktów, które znaleźć możemy w Polsce staje się faktem. Kraje takie jak Litwa, Łotwa i Estonia podjęły decyzję o wycofaniu ze sklepowych półek towarów pochodzących z Rosji. Polscy internauci również udostępniają sobie listę marek i produktów, których zysk z zakupu wędruje do kraju Władimira Putina. Nawet nie wiecie, że wiele produktów, których używacie na co dzień pochodzi właśnie z Rosji. Jakie to towary?

📢 Znajdź się na zdjęciach z meczu MKS Miedzi Legnica ze Skrą Częstochowa W meczu przed własną publicznością Miedź Legnica wygrała ze Skrą Częstochowa 2 : 0 , Na stadionie pojawiło się wielu kibiców. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Piłkarze MKS Miedź Legnica wygrali ze Skrą Częstochowa, zobaczcie zdjęcia Na inauguracje wiosennych rozgrywek I Ligi Piłki Nożnej MKS Miedź Legnica - Skra Częstochowa 2 : 0

