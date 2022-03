Prasówka Legnica 13.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Legnicy nie minęło Cię nic ważnego

W holu Legnickiego Centrum Kultury trwa Dzień Kobiet "Flamenco jest Kobietą". Na Panie czeka kiermasz strojów flamenco oraz autorskiej odzieży rzemieślniczej, odzieży fitness i biżuterii artystycznej. Ponadto, można zobaczyć wystawę fotografii Olimpii Czekałowskiej pn. "Flamenco jest Kobietą". Przygotowana jest także strefa dla Kobiet, gdzie Panie będą mogły zapoznać się z ofertami makijażystki, salonu masażu orientalnego, optyka czy florystek. Dodatkowo pojawił się Ruch kobiet do walki z rakiem Piersi EUROPA DONNA, który zapozna kobiety z profilaktyką onkologiczną, a także można zapisać się na badanie mammograficzne. Na imprezę organizatorzy zapraszają dzisiaj do godziny 19.

W lokalu przy ul. Złotoryjskiej 16-18 działa nowy punkt przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Został on przeniesiony z Centrum Wolontariatu Miejskiego w Rynku. - Ten lokal, w którym teraz funkcjonujemy jest dostosowany do coraz większej grupy uchodźców w naszym mieście – mówi Jakub Należny, pełnomocnik prezydenta ds. młodzieży i koordynator działalności punktu przy ul. Złotoryjskiej. – Ma powierzchnię ponad 240 metrów kwadratowych. Jest tutaj poczekalnia, oddzielna sortownia darów i miejsce gdzie są one wydawane.