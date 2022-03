Prasówka Legnica 12.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Legnicy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03, w Legnicy. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PILNE! Wypadek autokaru z piłkarzami Miedzi Legnica, jechali na mecz do Jastrzębia”?

Prasówka Legnica 12.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 PILNE! Wypadek autokaru z piłkarzami Miedzi Legnica, jechali na mecz do Jastrzębia W autokar przewożący piłkarzy Miedzi Legnica do Jastrzębia uderzyło auto osobowe. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, natomiast druga została przetransportowana helikopterem do szpitala.

Z tego co udało nam się ustalić, piłkarzom Miedzi Legnica nic się nie stało. Policja ustala przyczynę wypadku.

📢 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja LSSE - wspólne działania, jeden cel – pomoc Ukrainie Kilkanaście dni pomocy, ponad 210 tys. zł bezpośrednio przeznaczone na działania. Nieocenione wsparcie od zaprzyjaźnionych fundacji, organizacji, instytucji i stowarzyszeń z terenu Dolnego Śląska, a także Polonii za granicą. Mnóstwo zakupionych i podarowanych produktów, a co najważniejsze niezliczona radość – tak wygląda wstępny bilans pomocy zrealizowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Fundację LSSE

📢 Chojnowski skatepark i pumptrack uroczyście otwarty, zobaczcie zdjęcia Jest to nowy teren rekreacyjny nad Skorą w Chojnowie. Burmistrz Jan Serkies podkreśla istotną rolę nowego terenu rekreacyjnego dla młodzieży w Chojnowie, która składając wniosek zainspirowała władze miasta i pracowników ratusza do działań i dlatego powstał skatepark i pumptrack. Betonowy skatepark o powierzchni użytkowej 450 m2. jest przeznaczony do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach typu BMX oraz hulajnogach z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych użytkownikach. Obiekt jest czynny codziennie od godziny 9 do 21.

Prasówka 12.03 Legnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Legnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rejestracja uchodźców jest konieczna. Podpowiadamy jak to zrobić w Legnicy Około 170 uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali u osób prywatnych zostało zarejestrowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Ta baza danych jest potrzebna, by ewentualnie osoby zapewniające dach nad głową mogły ewentualnie skorzystać z rządowej pomocy.

📢 Te piękne dwupoziomowe mieszkania w Legnicy czekają na nowych właścicieli. Ceny, opisy, linki Marzycie o własnym mieszkaniu, do tego dwupoziomowym? W Legnicy znajdziecie ich kilka. Przedstawiamy najtańsze. Pod każdym zdjęciem cena i opis, a pod ostatnim znajdziecie linki do ofert. Ceny nie są zbyt wygórowane jak na taki standard. 📢 Legnica: Kolejna lokomotywa została ustawiona przy dworcu PKP, zobaczcie zdjęcia Elektrowóz ET21-548 stanął obok parowozu na bocznicy dworca PKP w Legnicy. To kolejna i nie ostatnia zabytkowa maszyna, którą odnowili członkowie NSZZ „Solidarność” PKP Cargo. W przyszłości obok stanie jeszcze kilka unikatowych zabytków kolejnictwa. Od października 2021 r do połowy stycznia 2022 r, Sebastian Derkacz, Łukasz Welter, Marcel Durbajło, pracownicy Dolnośląskiego Zakładu PKP Cargo S.A. z Legnicy pracowali przy renowacji elektrowozu. Odnowili malaturę i uzupełnili brakujące elementy. Stało się to dzięki wsparciu finansowemu Kolei Dolnośląskich, która zakupiła niezbędne farby i materiały.

📢 Dolny Śląsk. Koszmarny wypadek pod Ścinawą. Samochód uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu Koszmarny wypadek pod Ścinawą. Dziś nad ranem (11.03) samochód uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. 📢 Legniczanie także symbolicznie wspierają okupowaną Ukrainę, zobaczcie zdjęcia Legniczanie do wielu punktów zbiorek darów dla okupowanej Ukrainy w naszym mieście codziennie przynoszą rzeczy materialne. Jednak także w sposób symboliczny popieramy Ukraińców, w Legnicy można zobaczyć wywieszone flagi, wstążki, naklejki na szybach i autach czy szaliki w barwach Ukrainy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Transatlantyki od kuchni. To były największe pływające oazy luksusu przed wojną i w PRL-u. Miały światowy zapach To był zapach pomarańczy, amerykańskich papierosów i dobrej wody po goleniu - wspominali podróżni. Transatlantyki były ówczesną dumą Polski oraz naszym łącznikiem z Ameryką i światem Zachodu. Zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach przez najwybitniejszych polskich architektów, grafików, specjalistów od wnętrz czy mebli, w czasach siermiężnego PRL-u serwowały w swoich restauracjach wykwintną kuchnię. Eleganckie karty dań oraz archiwalne zdjęcia z pokładów statków zobaczysz w naszej galerii.

📢 Z wieży św. Jadwigi Zamku Piastowskiego w Legnicy wybrzmiały hymny Polski i Ukrainy Na trąbce hymny Ukrainy i Polski zagrał Patrycjusz Gruszecki w hołdzie Polakom, którzy otworzyli swoje serca i domy przed uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy i walczącemu o wolność krajowi sąsiadów.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie RP