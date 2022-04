Praga na weekend. TOP 5 rzeczy, które musisz zrobić, będąc w Pradze. Jak najlepiej dojechać z Dolnego Śląska?

Praga na weekend z Dolnego Śląska. Jak najwygodniej dojechać, top atrakcji Pragi, których nie możesz pominąć, aktualne obostrzenia w Czechach i zdjęcia z marcowej wycieczki do Pragi - to wszystko znajdziesz w poniższym artykule.

Stolica Czech przyciąga tłumy turystów z całej Europy. Nic w tym dziwnego, Praga to miasto z ogromną historią, piękną architekturą i bogatą ofertą turystyczną. Podpowiadamy, jak najlepiej zaplanować podróż do Pragi z Dolnego Śląska. W galerii zobaczcie zdjęcia z naszej marcowej wycieczki do Pragi:

Praga z Dolnego Śląska - jak najwygodniej dojechać?

Podróż do Pragi samochodem

Nie ukrywamy, że dla Dolnoślązaków najszybszym i najwygodniejszym transportem do Pragi okazuje się samochód. Do Pragi z Wrocławia dojedziecie w około 4 godziny, z Legnicy w 3 godziny 15 minut, z Wałbrzycha w niecałe 3 godziny, a z Jeleniej Góry i Kłodzka w 2,5 godziny. Najszybsza trasa z tych miast do stolicy Czech prowadzi przez odcinki płatnej, czeskiej autostrady. Konieczny jest zakup winiety! Możecie to bez problemu zrobić przez internet. Koszt winiety na 3 dni to ok. 70 złotych. Możliwe jest także ominięcie odcinków płatnych, jednak wybierając tę opcję, stracicie na czasie.

Jeśli jednak wolicie udać się do Pragi komunikacją publiczną, jest to możliwe! Podróż potrwa dłużej, ale być może zaoszczędzicie. Podróż do Pragi pociągiem

Niestety aktualnie nie dojedziemy bezpośrednim połączeniem kolejowym z Dolnego Śląska do Pragi. Takie połączenie istniało dzięki współpracy Kolei Dolnośląskich z Leo Express, jednak bardzo krótko. Jadąc z Wrocławia, Legnicy lub Kłodzka, możemy skorzystać z transportu KD do miejscowości Lichkov. Stamtąd możemy kontynuować podróż pociągami czeskich przewoźników. Cała podróż z Wrocławia do Pragi zajmie, w zależności od pory dnia, około 5 godzin. Startując z Jeleniej Góry najlepiej kierować się pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej, stamtąd do miejscowości Tanvald i następnie do Pragi. Niestety wybierając tę opcję, musimy nastawić się na ponad 5 godzin podróży.