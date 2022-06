Praga i jej atrakcje. TOP 5 rzeczy, które musisz zrobić, będąc w Pradze. Jak najlepiej dojechać z Dolnego Śląska? ZDJĘCIA, WSKAZÓWKI

Praga z Dolnego Śląska - jak najwygodniej dojechać?

Podróż do Pragi samochodem

Nie ukrywamy, że dla Dolnoślązaków najszybszym i najwygodniejszym transportem do Pragi okazuje się samochód. Do Pragi z Wrocławia dojedziecie w około 4 godziny, z Legnicy w 3 godziny 15 minut, z Wałbrzycha w niecałe 3 godziny, a z Jeleniej Góry i Kłodzka w 2,5 godziny. Najszybsza trasa z tych miast do stolicy Czech prowadzi przez odcinki płatnej, czeskiej autostrady. Konieczny jest zakup winiety! Możecie to bez problemu zrobić przez internet. Koszt winiety na 3 dni to ok. 70 złotych. Możliwe jest także ominięcie odcinków płatnych, jednak wybierając tę opcję, stracicie na czasie.