Pracujesz w korporacji, mieszkasz na wsi i marzy ci się stadko kurek? To nic trudnego. ZOBACZCIE Anna Ickiewicz

Wielu naszych czytelników mieszka w podlegnickich wioskach. Pracują w mieście i zastanawiają się czy to nie jest przeszkodą do tego aby mieć swoje zdrowe pachnące jajka. Kilka kurek przy domu to nie jest żaden kłopot, a jajka z własnej hodowli smakują o niebo lepiej niż te ze sklepu. Zobaczcie jak poradziła sobie z tym nasza redakcyjna koleżanka.