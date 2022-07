Pozwolenie na broń najłatwiej zdobyć zostając myśliwym. Zdjęcia ze strzelnicy myśliwskiej w Dobrzejowie pod Legnicą

By zostać myśliwym niezbędna jest wielka pasja, odwaga i umiejętność przezwyciężania samego siebie. Dlaczego o tym wspominamy ? Bowiem bez wielkiej pasji nie ma mowy o byciu dobrym myśliwym. Bo łowiectwo to nie tylko polowanie, to także prowadzenie gospodarki łowieckiej, to dokarmianie zwierzyny, budowa urządzeń łowieckich. To mroźne noce spędzone na ambonie, przemoknięte ubranie, bezszelestne przedzieranie się przez leśną gęstwinę. Godziny spędzone w ciszy i bezruchu czekając na zwierzynę. To także reintrodukcja gatunków, których populacja w łowiskach spada, ochrona zwierzyny przez kłusownikami, korowanie żerdzi na ambonę, z której przyjdzie nam i kolegom polować, uprawa poletek itd. A więc to nie tylko prawa ale i przede wszystkim obowiązki. Pasja sprawi, że każdy obowiązek będzie dla nas przyjemnością i wykażemy się maksymalnym zaangażowaniem, a co do odwagi jest ona niezbędnym atrybutem łowcy. Tak jak i ambicja, by stale rozwijać swe umiejętności i poszerzać wiedzę. Być może temat łowiectwa nie jest Ci obcy. Może myśliwym jest twój ojciec, brat, dziadek. Wówczas jest wielce prawdopodobne, że doskonale rozumiesz czym jest łowiectwo. Jeśli nie miałeś/aś takich możliwości, popytaj kolegów, znajomych może poznają Cię z myśliwymi, którzy wprowadzą Cię w łowiectwo. A gdy jesteś już pewien/pewna, że chcesz być myśliwym rozpoczynasz - czytamy na stronie legnickiego Polskiego Związku Łowieckiego