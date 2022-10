Poznali się nad Morzem Czarnym, a ślub wzięli w Legnicy. Piękna uroczystość w Legnickim USC z ukraińską oprawą

Valentyn i Nina poznali się nad Morzem Czarnym, jak wspominają były to bardzo romantyczne chwile. Miłość między nimi rozkwitła niczym róża. Od tego momentu byli nierozłączni.

Mieszkali w Odessie, a 5 lat temu postanowili wyemigrować do Polski "za pracą" jak mówią.

Przyjechali z całą rodziną bezpośrednio do Legnicy i tu zostali na stałe. Oboje pracują, a ich córka uczy się w Legnicy.

Po latach wspólnego życia postanowili w końcu sformalizować swój związek i w pięknych narodowych strojach powiedzieli sobie sakramentalne TAK.