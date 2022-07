Powstanie olbrzymia farma fotowoltaiczna w Dobrzejowie - "Miłkowice 113 MW", zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Dorota Czudowska symbolicznie wbiła pierwszy słupek pod panele powstającej właśnie jednej z największych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych Miłkowice 113MW. Hiszpański inwestor koncern Q-Energy przejął od podlegnickiej gminy Miłkowice na 29-letnią dzierżawę blisko 200 hektarów dawnych pól irygacyjnych. Panele zostaną zamontowane w miejscowościach Dobrzejów i Jakuszów a będzie ich ponad 170 tysięcy, połączonych ze sobą kablami o długości 1200 km. Jest to największa inwestycja w powiecie legnickim, jej wartość to ponad 70 milionów euro. Zakończenie inwestycji to koniec 2023 roku.