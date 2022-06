Powstał Park Linowy Meander w Złotoryi. To dobry pomysł na weekend, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Około 250 metrowa trasa między drzewami w Parku Linowym Meander nad zalewem w Złotoryi to nowa atrakcja na mapie turystycznej regionu legnickiego, na zakończeniu trasy jest zjazd tyrolką (około 150m). Park czynny jest od piątku do niedzieli, koszt biletu to 35zł.