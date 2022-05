Powstał Jaworzyński Browar Rzemieślniczy „Jauer” tuż za Legnicą, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

W Nowej Wsi Legnickiej powstał Jaworzyński Browar Rzemieślniczy „Jauer”, prowadzi go pani Natalia Haring. Jest to browar rzemieślniczy, sklep a na jesieni powstanie restauracja, powiedziała nam Natalia Haring. Będziemy warzyć nowe piwo przynajmniej raz w miesiącu, już niebawem uwarzymy piwo czerwony lager, dodała z uśmiechem pani Natalia. W sklepie firmowym do nabycia są także oranżady polskie bez konserwantów.