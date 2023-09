Powstaje „Słoneczne Przejście” pod al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Legnicy Piotr Krzyżanowski

W Legnicy trwa niezwykły projekt Słoneczne Przejście, który przemienia szare przejście pod mostem na al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w kolorową i inspirującą mozaikę pełną motywów słońca. To wyjątkowa inicjatywa, która otwiera drzwi wszystkim mieszkańcom Legnicy do aktywnego uczestnictwa, bez względu na wiek czy umiejętności malarskie. Dzisiaj pierwsi mieszkańcy razem zaczęli tworzyć to niezwykłe dzieło sztuki. Jeżeli chcesz wziąć udział w malowaniu, przeczytaj poniżej.