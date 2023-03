Powstaje nowa hala serwisowa Kolei Dolnośląskiej w Legnicy, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Przy ulicy Pątnowskiej w Legnicy powstaje olbrzymia hala serwisowa Kolei Dolnośląskich. Roboty budowlane realizuje firma ALSTAL Grupa Budowlana. Jest to rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Koszt inwestycji to 65 milionów złotych.