Powstaje boisko do siatkówki plażowej na osiedlu Piekary w Legnicy [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Budowa boiska do siatkówki plażowej na Piekarach B to inwestycja w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Jest to kolejny etap budowy parku sportowego Arena Piekary.