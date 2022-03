Pomysł na wycieczkę: Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Perła architektury Dolnego Śląska! Cennik, zwiedzanie [ZDJĘCIA]

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim poinformował 1 marca, że przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie krużganków pałacu. Ma to związek z nowym projektem który jest obecnie realizowany na terenie obiektu - "Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pałac Marianny Orańskiej należy do Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Obecnie trwają prace przywracające pałacowi dawny blask. W pałacu Marianny Orańskiej odrestaurowanych elementów ciągle przybywa. Co ważne dla turystów, mimo trwających prac pałac można cały czas zwiedzać.

Informacje dla zwiedzających

Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem rozpoczyna się codziennie co godzinę od 10 do 17. Bilety do nabycia 15 minut przed pełną godziną, w Punkcie Informacji Turystycznej (Czerwony Kościółek) lub w pałacowej kawiarni.

Cennik biletów: