Pokoje do wynajęcia w Legnicy. Studenci nie powinni narzekać na ceny Anna Ickiewicz

Jeśli szukasz pokoju do wynajęcia w Legnicy, to mamy dla Ciebie kilka propozycji i porównań z innymi miastami. Według naszych informacji, średnia cena wynajmu pokoju w Legnicy wynosi około 800 zł miesięcznie i jest niższa niż w większych miastach takich jak Wrocław (1200 zł), Poznań (1000 zł) czy Kraków (1100 zł). Jednak cena zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, standard, wielkość, umeblowanie czy dostęp do mediów.